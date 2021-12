Famiglia, ok definitivo all'assegno unico: il Cdm approva il decreto attuativo

istockphoto

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera definitivo al decreto attuativo sull'assegno unico. Il testo, che ha ricevuto il parere favorevole delle commissioni parlamentari, è passato senza modifiche. Da gennaio sarà possibile fare domanda per ottenere l'assegno universale per i figli e da marzo inizieranno le erogazioni.