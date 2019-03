Arresto De Vito, Buffagni (M5s): "Siamo tutti peccatori, diversa è la reazione"

"Siamo tutti peccatori ma la differenza la fa come si reagisce". Con queste parole il sottosegretario agli Affari Regionali Stefano Buffagni commenta il caso di Marcello De Vito, l'ormai ex presidente pentastellato dell'Assemblea Capitolina arrestato all'alba con l'accusa di corruzione.



"Sono molto arrabbiato con queste persone che con gesti di egoismo che fanno arrivare un'onta di negatività su tutti coloro che si danno da fare per il Movimento - ha proseguito Buffagni durante la trasmissione di Rete 4 - La magistratura deve fare il suo corso ma la politica secondo me deve fare scelte diverse. Senza il minimo dubbio davanti ad accuse così gravi noi lo abbiamo mandato fuori, non vogliamo aspettare il parere dei giudici".