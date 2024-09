Arianna Meloni: "Non sono il capo di FdI, mi tirano sempre in mezzo ma è solo gossip"

"Noi siamo un partito con una sua organizzazione, molto definita, al di là di come lo raccontano. Quest'anno apriamo la stagione congressuale di tutti i comuni d'Italia , siamo un partito radicato": lo ha detto Arianna Meloni, responsabile della segreteria politica di FdI, alla festa del partito a Lido degli Estensi. "C'è la narrazione che tutto passa per me, non è vero. Passa per me quello che mi compete", ha aggiunto. Arianna Meloni non si è nemmeno sottratta quando ha parlato dell'ex compagno Lollobrigida: "Fa il ministro perché bravo, non per familismo".