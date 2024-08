Arianna Meloni: "Io e Lollobrigida ci siamo lasciati, rapporti personali ancora solidi ma l'amore è un'altra cosa"

E' finita la storia d'amore tra Arianna Meloni, sorella maggiore del premier, e il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Lo ha confermato la stessa Arianna in un'intervista al Foglio. "Sì è vero, non stiamo più insieme da un po' - ha detto -. Per Lollo mi butterei nel Tevere, come si dice a Roma. Ci vogliamo bene, so quanto vale, conosco di che pasta politica sia fatto: uno in grado di lavorare 500 ore al giorno. È una persona solida, onesta e con una grande preparazione".