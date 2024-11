Arianna Meloni: "Le donne lavorano anche con 38 di febbre" | "Mia sorella mi dice: "Combatto e vado avanti"

"Noi donne abbiamo dei superpoteri, reggiamo la tensione più di ogni altro uomo e con una grande tenuta fisica: quando abbiamo 38 di febbre noi con la tachipirina andiamo al lavoro, qualcun altro con 37 sta già a casa. Sappiamo fare mille cose nello stesso momento e ricordiamo mille cose nello stesso momento. Ho detto a mia sorella: 'Ma come fai? Io ho l'ansia solo a guardarti'. Lei ha risposto: 'Anch'io, ma la combatto e vado avanti'". Lo ha detto, durante il suo intervento all'iniziativa "Per merito, per amore, per libertà" organizzata da Fratelli d'Italia a Riccione, Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia e sorella del premier.