Meloni: "Come sto? Male, ma non avendo tutele sindacali lavoro"

Il deputato di Fratelli d'Italia, in diretta durante la trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora", aveva scritto al premier: "Sono stato costretto dai conduttori a chiederti come stai". Pochi minuti ed ecco arrivare la risposta della Meloni, sempre letta in diretta radiofonica dal deputato: "Male in verità, ma non avendo particolari diritti sindacali sono a Budapest per il Consiglio europeo a fare il mio lavoro".