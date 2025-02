FdI, Arianna Meloni lancia un appello citando Tolkien: "Aiutiamo Giorgia a portare l'anello"

Ad aprire i dibattiti in Direzione Nazionale di Fratelli d'Italia, il Presidente della Commissione Cultura della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d'Italia Federico Mollicone che evidenzia: "Fin dal primo giorno della legislatura, in Parlamento, stiamo portando avanti - insieme al Ministro Sangiuliano prima, al Ministro Giuli dopo, e al Sottosegretario Mazzi - un'azione riformatrice - ma rivoluzionaria - per rimettere al centro della cultura italiana la nostra identità e la nostra storia - e non più gli amici degli amici dei circoletti e dei salottini". Il Presidente Mollicone ha poi proseguito: "La Commissione Cultura è la prima commissione di tutto il Parlamento per numero di atti di legge approvati in sede legislativa, approvati, quindi, senza passare per l'aula, per rendere più veloce ed efficiente quanto prima, la messa a terra dei punti del programma elettorale di Fratelli d'Italia. Noi vogliamo dare agli italiani - a chi lavora nel settore culturale e a chi ne fruisce - ciò per cui ci hanno scelto."