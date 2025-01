Giorgia Meloni: "Ci attaccano, ma il sostegno degli italiani è solido"

Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, commenta i dati Supermedia Youtrend che vedono Fratelli d'Italia salire nei sondaggi (FdI è al 30,1%, +0,5% rispetto al 16 gennaio). "Non guardo spesso i sondaggi. Non perché non siano importanti, ma perché penso che il miglior modo per ottenere fiducia sia lavorare ogni giorno con serietà e determinazione. Tuttavia, è difficile non notare un dato: nonostante gli attacchi gratuiti dei quotidiani e i tentativi di destabilizzare il governo, il sostegno degli italiani rimane solido", afferma il capo del governo. "Per me, questo significa una cosa sola: che il lavoro che stiamo facendo per difendere l'interesse nazionale, creare opportunità per le nostre imprese e rafforzare la nostra nazione è quello giusto. Grazie per la fiducia. Io vado avanti, come sempre, a testa alta", aggiunge.