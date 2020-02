Antonello Falomi sui vitalizi ai senatori: "Alcuni se lo sono visti tagliare e non arrivano a fine mese"

Ancora polemica sui vitalizi dei parlamentari italiani a "Fuori dal Coro". Durante il programma di Mario Giordano a parlare è il presidente dell'Associazione degli ex Parlamentari, Antonello Falomi: "Tanta gente a cui è stato tagliato il vitalizio fatica ad arrivare a fine mese", sottolinea in un'intervista.

"Quanti sono in Italia quelli che hanno pensioni altissime e non si dice niente?", attacca Falomi. E sull'ipotesi di essere ospitato a "Fuori dal Coro", il presidente dell'Associazione conclude: "Mi hanno invitato più volte, ma io non ci vado. Andare lì per essere insultato non mi interessa".