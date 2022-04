Anpi: resistenza ucraina diversa da quella italiana | "No alle bandiere Nato nei cortei per il 25 Aprile"

"E' giusto definire la lotta armata degli ucraini come una lotta di resistenza.

Ma secondo noi sarebbe sbagliato identificare la resistenza italiana con la quella ucraina". Lo ha detto il presidente dell' Anpi , Gianfranco Pagliarulo, presentando le celebrazioni per il 25 Aprile. "Faremo il possibile per impedire qualsiasi incidente o provocazione. Le bandiere Nato sono inappropriate in questa circostanza in cui bisogna parlare di pace", ha aggiunto.