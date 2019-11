Ancora bloccata in Senato la legge sulle "vittime del dovere"

Da tempo è in discussione in Parlamento una legge sulle cosiddette "vittime del dovere" che, in pratica, dovrebbe estendere a queste persone e ai loro famigliari le tutele previste per le vittime del terrorismo. In sostanza magistrati, esponenti delle forze dell'ordine e vigili del fuoco che abbiano riportato invalidità permanenti o siano morti nel corso delle loro attività di funzione pubblica, hanno diritto al pensionamento immediato con l'incremento riconosciuto ai colleghi che si sono sacrificati nel contrasto alla criminalità.

"Il provvedimento - ha spiegato Gian Marco Corbetta (M5s), primo firmatario della legge - è fermo per lungaggini burocratiche nei meandri del Senato. Anche alla luce dei fatti di Alessandria e Trieste, ho chiesto l'immediata calendarizzazione del progetto. È un atto di giustizia nei confronti delle vittime che non può più aspettare".