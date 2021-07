Amministrative, Antonio Tajani: "Il centrodestra andrà avanti unito"

"A Milano c'è possibilità di vincere, Forza Italia farà una lista molto competitiva che permetterà al candidato sindaco Bernardo di vincere. Stiamo lavorando anche su Roma, siamo in vantaggio. Andiamo avanti uniti e pensiamo alle elezioni del 2023". Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Forza Italia, ribadisce a "Quarta Repubblica" la compattezza del Centrodestra e sottolinea l'intenzione di proseguire uniti alle amministrative.

"I problemi? Ci sono in tutte le famiglie. Qualche scaramuccia è inevitabile". Sui voti che potrebbero spostarsi dal Movimento Cinque Stelle: "Non credo andranno al Centrosinistra, non è detto. Noi ci impegneremo e non lasceremo nulla di intentato", conclude.