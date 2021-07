Green pass, Tajani: "Usarlo per i grandi eventi, scongiurare nuove chiusure"

da-video

"Sono assolutamente d'accordo sull'utilizzo del Green pass: va usato molto e soprattutto va vaccinato il maggior numero possibile di italiani per scongiurare nuove chiusure". Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a "Quarta Repubblica" su Rete4. Per Tajani il Green pass "va usato per gli eventi dove ci sono molte persone", ma "va fatto un check a fine estate per vedere se è sufficiente".