"Il centrodestra è chiamato a una grande prova nella città italiana più vicina all'Europa, sapremo dimostrare di essere un centrodestra europeo: un centrodestra di governo, capace di guardare e parlare all'Europa", ha proseguito il leader di Forza Italia. "L'Europa sarà sempre di più il nostro punto di riferimento, conosciamo i suoi limiti e difetti ma nella pandemia ha dimostrato di saper essere solidale e davvero una comunità di popoli", ha chiosato Berlusconi.

"Oggi non c'è nei cassetti dell'amministrazione un'idea, una visione del futuro di Milano. Le nostre donne e uomini saranno in campo per sostenere Bernardo e cambiare insieme Milano". "La città è cambiata profondamente per le nostre iniziative e le nostre scelte coraggiose, - ha aggiunto - i sindaci di centrosinistra hanno vissuto di crescita e della realizzazione di quello che avevamo progettato e realizzato noi. A Milano il centrodestra ha dimostrato, con i suoi capaci sindaci Albertini e Moratti, cosa significa il buon governo, la concretezza, la forza delle idee e di una visione che, mi dispiace dirlo, a Milano mancano da troppi anni".

Milano, Bernardo: Con giunta Sala troppo silenzio verso i più deboli - "Sono stato in silenzio par qualche secondo perché, come è stato ricordato, ho lavorato nell'emergenza Covid togliendomi i gradi perche' quando c'è la malattia non gradi ma ci sono solo le persone e la loro guarigione che e' la cosa piu importante", ha detto il candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo a margine della presentazione per la corsa per conquistare Palazzo Marino. "Ho osservato qualche secondo di silenzio - ha aggiunto Bernardo - perché a Milano in questi 5 anni c'è stato silenzio verso i più deboli, i bambini e le donne", mentre invece la giunta Sala ha preferito la via "del green alla moda".