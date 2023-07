Alluvione Emilia Romagna, Bonaccini: "Governo dopo 3 mesi non ha messo nemmeno un euro per i privati"

"Noi pretendiamo che il governo, e pensiamo lo farà, metta le risorse come ha promesso. In questo momento n on c'è un euro di rimborso ai privati. Voglio avere fiducia nel governo, collaborerò con il generale Figliuolo. Noi combatteremo perché vi sia il rimborso" dei danni a chi li ha subiti, "come avvenuto per il terremoto" che colpì l'Emilia.

Il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, appena nominato vice commissario all'emergenza, spara contro l'esecutivo: "Ancora oggi, dopo tre mesi dall'alluvione , non sono ancora in disponibilità le risorse stesse che il governo ha destinato" con il decreto.

Risorse stanziate meno della metà dei danni Il governo ha stanziato per l'alluvione in Romagna 4,5 miliardi, mentre "i danni sono stati calcolati per 8,8 miliardi di danni, senza contare i danni indiretti". Quindi "le risorse sono meno della metà di quelle che servirebbero". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a L'Aria che tira estate su La7: "Noi vogliamo collaborare, non protestare, bisogna cominciare a lavorare con quello che si ha". "Adesso servono subito poco meno di un miliardo, ci sono ma non ancora spendibili - ha aggiunto Bonaccini -. Quelli che servono per fare quelle opere per evitare che nei prossimi mesi un evento ordinario produca danni straordinari". Si tratta di "alcune migliaia di cantieri, che abbiamo già consegnato al governo con nome, cognome ed indirizzo, decisi assieme a tutti i sindaci".

Governo promette 100% rimborsi, ho fiducia "Il governo è venuto in Romagna con premier e ministri e ha detto che rimborseranno i danni alle imprese al 100%. Noi pretendiamo che il governo metta le risorse come promesso perché le aziende hanno diritto di ricevere tutto quello che serve per ripartire", ha aggiunto Bonaccini. "Durante il terremoto in Emilia - ha ricordato Bonaccini - ho avuto a che fare con 6 governi, e lì i privati e le imprese hanno potuto ricostruire con il 100% dei danni rimborsati dallo Stato attraverso la Regione". "In questo momento non c'è un euro di rimborso ai privati - ha aggiunto il governatore -. Mi auguro che presto ci mettano mano. Nel decreto votato non è nemmeno prevista la proroga della sospensione dei mutui e degli adempimenti fiscali. Mi auguro che correggano, immagino che faranno un decreto a breve, ma se ci avessero ascoltato lo avrebbero indicato subito".

Governo taglia su dissesto idrogeologico "E' incredibile che le Regioni abbiano dovuto apprendere dai giornali o dalla televisione che il governo taglia miliardi di euro sul dissesto idrogeologico dove invece andrebbe investito ancora di più. Io immagino che governo chiamerà Regioni e Comuni, per metterci a sedere al tavolo e discutere. Noi abbiamo giù progetti pronti su cui potremmo investire. La cosa incredibile che noi l'abbiamo dovuto apprendere senza nemmeno essere chiamati dal governo", ha detto ancora il presidente della Regione Emilia-Romagna.