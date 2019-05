Anche Matteo Salvini ha subito ingiustizie nella sua vita, a partire da quando, ancora all'asilo, qualcuno gli rubò il suo pupazzetto di Zorro. Lo scrive nel suo libro intervista "Io sono Matteo Salvini", Chiara Giannini , che racconta l'aneddoto nella prima pagina della pubblicazione che ha scatenato la bufera prima per la partecipazione e poi per l'esclusione della casa editrice che l'ha pubblicato, la Altaforte, dal Salone di Torino.

Proprio questa storiella ha scatenato i social, che intorno al pupazzetto di Zorro sottratto al piccolo Matteo hanno costruito vignette, barzellette, satire. Dalla minaccia in stile mafioso firmata #iSentinelli "Il pupazzo di Zorro lo abbiamo noi, esci 49 milioni e nessuno si farà male", al tweet che annuncia indagini della Digos per un 46enne "di Novedrate trovato in possesso di pupazzetto"