Salone del Libro di Torino: esclusa Altaforte, Mattarella ricorda Primo Levi

"Forse Salvini avrebbe preferito stare con il fascista editore della sua intervista e avrebbe lasciato fuori la vittima di Auschwitz", ha replicato il governatore piemontese Sergio Chiamparino.



Non si placano dunque le polemiche nel giorno dell'inaugurazione del Salone del Libro. E tra flash mob e cartelloni inneggianti all'antifascismo, spuntano anche le minacce. Quelle che denuncia la casa editrice Historica-Giubilei Regnani "con palese richiamo ai fatti di Piazzale Loreto". Per Francesco Polacchi, indagato dalla procura di Torino per apologia del fascismo, "è un attacco al ministro dell'Interno".



"Le mie dichiarazioni sono state usate come scusa", sostiene l'editore ed esponente di CasaPound, che nei giorni scorsi si è dichiarato "fascista" e ha definito l'antifascismo "il vero male di questo Paese". La revoca del contratto con il Salone del Libro "è inaccettabile", osserva ancora ribadendo l'intenzione di andare "per vie legali". "L'accusa di apologia del fascismo? Una bolla di sapone", lo difende il leader di CasaPound, Simone Di Stefano. "Nessuno vuole sovvertire l'ordine democratico, né Polacchi né Casapound". "L'esclusione dal Lingotto temo che finiranno per rendere martire un editore apologeta del fascismo, che martire non è, ma anzi un volgare picchiatore per conto di CasaPound", sottolinea Roberto Saviano, che sabato sarà alla buchmesse. "Cosa penso di chi ha deciso di non venire? Rispetto la loro decisione...".



Sceglie le vie legali anche la giornalista Chiara Giannini, autrice del libro-intervista di Salvini, che Altaforte presenterà sabato a Torino. "Ho inviato una diffida al Salone, ho dato mandato ai miei avvocati per intentare una causa civile, chiedendo opportuno risarcimento per danno di immagine - dice -. Stanno accostando la mia immagine al fascismo. Io sono quanto di piu' lontano esista del fascismo, quindi tutti coloro che accosteranno il mio libro al fascismo saranno querelati".



Il Comune di Torino e la Regione Piemonte, che hanno chiesto e ottenuto dal Salone del Libro - di cui sono soci - la revoca del contratto con Altoforte, tirano dritto. "La nostra è stata una scelta a protezione e tutela del Salone del Libro, di Torino e del nostro Paese. Faremo valere le nostre ragioni e staremo a fianco degli organizzatori" di quello che il ministro Bonisoli definisce, inaugurandolo, il Salone "della rinascita".



"Quest'anno ricorre il centenario della nascita di Primo Levi - ricorda -. Siamo a Torino Primo Levi è stato uno dei principali testimoni dell'Olocausto. Abbiamo qui importantissime testimonianze su questo. È una ragione in più per preservare l'immagine culturale e la reputazione del Salone". Perché, come afferma Halina Birenbuam, l'esclusione di Altaforte dal Salone è "un'altra prova che il male non vincerà mai".