Alessandro Di Battista a “Stasera Italia”: “Favorevole alla nazionalizzazione delle autostrade”

"Sono favorevole alla nazionalizzazione: per me le autostrade devono tornare a essere controllate dallo Stato". Sono le parole di Alessandro Di Battista a "Stasera Italia" che sulla revoca delle concessioni ai Benetton dichiara: "Sto spingendo affinché il M5s abbracci ancora di più la causa della classe media, della piccola e media impresa e del rafforzamento dello Stato. Proprio per questo - continua l'esponente del Movimento - mi auguro che la revoca delle concessioni ai Benetton ci sia il prima possibile: sono due anni che lo dicono, anche il presidente del Consiglio e il M5s".

Sui contrasti all'interno del Movimento e sulla presenza di due correnti opposte nello stesso partito, Di Battista è categorico: "Sono letture sbagliate e per me non esistono". Infine sul rapporto con Luigi Di Maio, l'esponente del M5s fa sapere: "Ci sentiamo e ci siamo sempre scritti".