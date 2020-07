Ponte di Genova, ultimatum di Conte ad Autostrade per l'Italia: "O arriva una proposta seria o scatta la revoca"

Il caso Autostrade per l'Italia "si trascina da troppo tempo. Ma la procedura di revoca è stata avviata e ci sono tutti i presupposti per realizzarla, perché gli inadempimenti sono oggettivi, molteplici e conclamati". E' l'affondo di Conte contro Aspi dopo il parere della Consulta. "O arriva una proposta della controparte che è vantaggiosa per lo Stato - attacca - oppure procediamo alla revoca, pur consapevoli che comporta insidie giuridiche".