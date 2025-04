Alberto Cirio ricordando gli Alpini in Russia: “Si sacrificarono per la nostra libertà”

Il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, è al centro della bufera per una frase pronunciata alla viglia del 25 aprile. Durante la presentazione della 96ª adunata degli Alpini a Biella - in programma dal 9 all’11 maggio - Cirio ha voluto ricordare i sacrifici dei tanti italiani al fronte: "Sarà un evento di popolo ma anche di valori ed è il tributo ai tanti Alpini che nella Campagna di Russia hanno perso la vita per la nostra libertà". Immediate le critiche da parte di sindacati e opposizioni.