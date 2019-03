Agricoltura, Cdm vara decreto su emergenze Xylella e latte

Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che affronta diverse emergenze in Agricoltura, dalla Xylella, alle gelate, al latte. Il provvedimento era annunciato nell'ordine del giorno come un disegno di legge per il "rilancio dei settori agricoli in crisi" e il "sostegno alle imprese colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale". Il governo, invece, ha deciso di dare il via libera al testo come decreto legge.