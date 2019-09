Affido condiviso, il ministro Bonetti: "Il ddl Pillon? Resterà nel cassetto"

Il ddl contestato dalle associazioni - La legge 735, presentata dal senatore Simone Pillon, uno degli organizzatori del Family Day noto per le sue posizioni conservatrici, include, tra le altre cose, la mediazione obbligatoria a pagamento nei conflitti familiari per evitare di arrivare in tribunale. Molto discusso anche l'equilibrio obbligatorio tra le figure genitoriali, indipendentemente dal rapporto che il minore ha con i singoli, con tempi paritari che il figlio sarebbe obbligato a trascorrere con entrambi. Molte associazioni a riguardo, hanno parlato di "genitorialità coatta", giudicando il ddl "non emendabile".



La replica del senatore della Lega - "Come ampiamente prevedibile, il Pd vuole imporre l'agenda al Movimento 5 Stelle tentando di bloccare la riforma dell'affido condiviso, senza neppure leggere il lavoro fatto in questi mesi sul testo unificato. Evidentemente secondo il ministro Bonetti i figli delle famiglie separate sono bambini di serie B, condannati a perdere uno dei genitori, specialmente il padre. Pur di vendicarsi della Lega, dalle parti del Pd son disposti a calpestare i diritti dei più piccoli". Così il senatore leghista Simone Pillon replica a Elena Bonetti dopo l'annuncio di archiviare il provvedimento sull'affido condiviso.



"Mi auguro che i parlamentari 5 Stelle, specialmente quelli che hanno condiviso il senso della riforma e hanno lavorato sodo con noi per migliorarne il testo, non accettino ordini da chi li ha insultati fino a ieri", continua Pillon. "In ogni caso - conclude - noi non molleremo mai, finché non sarà riconosciuto il diritto di tutti i bambini a stare con mamma e papà".