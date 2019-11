Acqua alta Venezia, Conte: "Problemi in dirittura d'arrivo, finiremo Mose"

Conte ha quindi annunciato che "avremo un'altra riunione del Comitatone prima di Natale". E oltre alla questione Mose "dobbiamo anche approfondire, in un altro tavolo tecnico, il riordino della legge speciale su Venezia: è una legge pensata tempo fa e nelle previsioni va aggiornata. Infine d'ora in poi dobbiamo avere il massimo coordinamento informativo a scadenza mensile in cui anche le autorità locali potranno partecipare confrontandosi e procedere. Nel corso del tempo si sono definite

le competenze e si rischia una slabbratura, dobbiamo intervenire".

Il ministro delle Infrastrutture, Paola De Micheli, da parte sua ha spiegato che anche "la questione grandi navi e del loro spostamento verrà affrontato nel prossimo Comitatone" prima di Natale.