Danni per l'acqua alta a Venezia, l'Ue pronta a sostenere l'Italia

La Commissione Ue è "pronta a sostenere l'Italia tramite il meccanismo europeo di protezione civile, se necessario". Lo ha affermato, in relazione ai gravi danni dell'acqua alta a Venezia, il commissario agli Aiuti e alla Gestione delle crisi Christos Stylianides, intervenendo nel dibattito al Parlamento europeo. Il commissario ha poi precisato: "Per ora non abbiamo ricevuto nessuna richiesta".