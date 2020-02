A Rapallo il cous cous in mensa diventa un caso politico

Per la consigliera del comune ligure, delegata alla Pubblica istruzione e presidente della Commissione mensa, "si parla di valori di coesione dei bambini. Per i menù etnici la proposta è di un menù al mese fino a maggio. E' anche questo un modo per far sentire uniti i bambini, senza differenze". Parole che non sono piaciute ai colleghi legisti: il consigliere regionale Alessandro Puggioni, che a Rapallo è nato e cresciuto, ha ribattuto seccato: "Difendiamo il made in Italy, meglio la torta pasqualina". Ma per il cinquestelle Fabio Tosi "Salvini mangia al McDonald's ma propone la difesa del Made in Italy, delle nostre

tradizioni e dei prodotti a km 0".

Insomma, l'idea di un piatto "culturale" per i bambini ha scatenato un putiferio politico. E nonostante un altro leghista esponente della Commissione mensa, Enrico Castagno, che a Rapallo è stato pure candidato sindaco per il Carroccio, difenda la Mastrangelo spiegando che "la Commissione mensa è autonoma, non si piega alla politica. E certe polemiche sterili mortificano anche il nostro impegno", per la consigliera comunale il rischio è quello di essere espulsa dal partito. A meno che, riferisce il Secolo XIX, non sia lei stessa ad andarsene, confluendo nell'altra lista di maggioranza.