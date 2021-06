25 aprile, proposta di legge: "Eseguire 'Bella ciao' dopo l'Inno di Mameli nelle cerimonie ufficiali"

ansa

"Riconoscimento da parte della Repubblica della canzone 'Bella ciao' quale espressione popolare dei valori fondanti della propria nascita e del proprio sviluppo" e esecuzione della stessa "dopo l'inno nazionale, in occasione delle cerimonie ufficiali per i festeggiamenti del 25 aprile, anniversario della Liberazione dal nazifascismo". E' quanto prevede la proposta di legge che porta le firme di deputati di Pd, Iv, Leu e M5S. Il testo è stato depositato alla Camera il 21 aprile di quest'anno ed è stato assegnato alla commissione Affari costituzionali di Montecitorio lo scorso venerdì ma l'esame non è ancora stato avviato.