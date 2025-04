25 Aprile, Landini: "Sobrietà? Non è che beviamo" | Musumeci: "Nessun ostacolo alle celebrazioni"

Nello Musumeci, in un’intervista al Corriere della Sera, ha chiarito che "né la premier né i ministri, e neanche io, abbiamo mai pensato di vietare o ostacolare alcunché, figuriamoci una celebrazione così importante come l'anniversario della fine della guerra civile e del ripristino della democrazia". Il ministro per la Protezione Civile ha ribadito che l’invito del governo riguarda solo "la sobrietà da osservare in tutte le manifestazioni pubbliche, non solo il 25 aprile, ma anche per altre occasioni di lutto pubblico, come i funerali del Pontefice". Musumeci ha aggiunto che "ognuno la sobrietà la interpreta e vive in base alle proprie sensibilità" e ha espresso l'auspicio che, come spesso accade, le manifestazioni non degenerino in scontri o toni violenti.