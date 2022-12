18App, il mondo del libro unito chiede il ritiro della cancellazione

"Un sostegno importante al libro" - "Da quando è stata approvata, nel 2016, la 18App ha consentito a migliaia di giovani di esplorare e avvicinarsi al mondo del libro, scegliendo in piena libertà cosa leggere - sottolineano le associazioni dalla fiera Più libri più liberi -. Questa misura non solo ha sostenuto il mondo del libro economicamente, ma ha consentito a un Paese che tradizionalmente legge poco di fare enormi passi in avanti".

"Misura copiata da molti Paesi europei" - "Lo certifica l'Istat - continuano le associazioni -: nei primi tre anni il bonus ha permesso una crescita della lettura nella fascia d'età 18-21 anni dal 46,8 al 54%. Dopo la sua approvazione in Italia, misure simili sono state adottate in molti altri Paesi europei. Sarebbe un paradosso che proprio l'Italia cancellasse adesso una misura virtuosa che in molti ci hanno copiato".