Manovra, il centrodestra cerca l'accordo sugli emendamenti | Stop della Lega ad aumento delle pensioni minime

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ribadito la volontà di procedere spediti ai capigruppo dei partiti di maggioranza convocati a Palazzo Chigi, aprendo alla possibilità di una cabina di regia per sciogliere gli ultimi nodi sul testo. Ma le tensioni restano. Tanto per fare un esempio, la Lega, con il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon , chiude alla possibilità di un innalzamento a 600 euro delle pensioni come vorrebbe Forza Italia. Più in generale, bisognerà sfoltire gli oltre tremila emendamenti presentati alla Camera, di cui 617 della maggioranza. L'obiettivo è arrivare a circa 400 proposte di modifica "segnalate", su cui il governo esprimerà un parere e su cui si concentrerà il lavoro della Commissione bilancio.

Accordo nel centrodestra sugli emendamenti alla Manovra - I partiti di maggioranza avranno probabilmente a disposizione più di 400 milioni di euro per coprire i propri emendamenti.

Un nodo da sciogliere riguarda appunto le pensioni. Aumentare quelle minime a 600 euro al mese - come chiede Forza Italia - si può, ma "non subito" e "se non ci saranno le risorse in questa finanziaria lo faremo durante la legislatura", afferma Durigon, ma i parlamentari azzurri sembrano intenzionati a dare battaglia sul punto.

Leggi Anche Il premier Meloni difende la Manovra e rassicura: massimo impegno su Pnrr

Pare invece destinato ad arrivare in porto l'innalzamento del contante a cinquemila euro. La coalizione di governo sarebbe rinfrancata, sul punto, anche dalla decisione del Consiglio dell'Ue che ha concordato la sua posizione su un regolamento antiriciclaggio, che fissa per i pagamenti in contanti un limite massimo di 10.000 euro in tutta l'Ue.

"Bene, anche l'Europa conferma la libertà' di usare il proprio denaro come si vuole, raddoppiando addirittura il tetto all'uso del contante previsto dal governo italiano da 5 a 10mila euro. Sinistri e critici in silenzio ora?", esulta il leader della Lega Matteo Salvini, e con lui molti parlamentari di FdI.

Resta invece l'altro nodo della soglia di 60 euro oltre la quale per i commercianti è obbligatorio accettare i pagamenti elettronici, su cui pesa anche l'esito dell'interlocuzione con la Commissione europea. Sempre a Bruxelles, "stiamo lavorando sulla legge di bilancio italiana e adotteremo un'opinione la settimana prossima", annuncia il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni, sottolineando che "i principi credo siano abbastanza evidenti, nel senso che basta leggersi gli obiettivi del Pnrr e le raccomandazioni annuali che noi facciamo ai diversi Paesi, inclusa l'Italia, per sapere che per noi sia la fatturazione elettronica che la lotta all'evasione sono grandi priorità". Ma "non credo la Commissione europea debba lanciare allarmi. Stiamo esaminando le proposte e adotteremo un'opinione", conclude l'ex premier.