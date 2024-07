Le parole "sindaca" e "avvocata" bandite dagli atti pubblici, arriva la proposta di legge della Lega

Basta con i termini "avvocata" e "sindaca". Una proposta di legge della Lega punta a vietare negli atti pubblici "il genere femminile per neologismi applicati ai titoli istituzionali dello Stato, ai gradi militari, ai titoli professionali, alle onorificenze, agli incarichi individuati da atti aventi forza di legge". Il testo, firmato dal senatore leghista Manfredi Potenti, è ancora una bozza da sottoporre al drafting, ma è già molto chiaro nelle premesse: lo scopo è quello di "preservare l'integrità della lingua italiana". Dopo anni in cui, con "prime cittadine" spesso sulle prime pagine come Virginia Raggi e Chiara Appendino, la parola sindaca è diventata di uso corrente, il Carroccio vuole eliminare questo e altri termini simili dal linguaggio comune.