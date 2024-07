Dietrofront della Lega: ritirata proposta di legge per vietare uso femminili in atti pubblici

E' stata ritirata la proposta di legge avanzata da un senatore della Lega che prevedeva il divieto negli atti pubblici ad usare il genere femminile "per neologismi applicati ai titoli istituzionali" come "sindaca" o "avvocata". "La Lega precisa che la proposta del senatore Manfredi Potenti è un'iniziativa del tutto personale. I vertici del partito, a partire dal capogruppo al Senato Massimiliano Romeo, non condividono quanto riportato nel Ddl Potenti il cui testo non rispecchia in alcun modo la linea della Lega che ne ha già chiesto il ritiro immediato".