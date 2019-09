"Mattino Cinque", Boschi su Salvini: “Lui è stato spesso aggressivo con le donne”

“Salvini con le donne spesso è molto aggressivo e scatena sui social un effetto sessista”. Lo dice Maria Elena Boschi in diretta a "Mattino Cinque". La capogruppo di Italia Viva alla Camera commenta il botta e risposta social che ha tenuto banco quest'estate. A Salvini, che l’ha definita “mummia”, l’ex ministra ha risposto con una foto "ironica e divertente", in spiaggia insieme alle amiche.



“Se ho usato il corpo delle donne? No. Salvini è stato in mutande per un mese - replica la Boschi - se faccio una foto al mare quello scatto non può essere interpretato come una forma di sfruttamento del corpo femminile”. Infine la deputata taglia corto: “In fin dei conti quello imbalsamato era lui perché ad agosto ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare”.