Israele, la Camera approva la risoluzione di maggioranza | Ok ai testi delle opposizioni, stralciata la parte sui coloni

Testo Pd-M5s-Avs, stralciata la parte sui coloni

La risoluzione firmata da Pd-M5s-Avs è stata approvata con 303 sì e impegna il governo ad attivarsi "immediatamente affinché l'Italia partecipi e sostenga ogni iniziativa sia in seno all'Ue che, insieme ai nostri alleati e alle organizzazioni internazionali, che consenta di giungere alla liberazione di tutti gli ostaggi, di evitare l'escalation militare, di proteggere le popolazioni civili e di garantire a Israele il diritto a esistere e a difendersi" e a mettere in campo "ogni sforzo per ricostruire un processo di pace" sulla base dello spirito degli Accordi di Oslo, per l'obiettivo dei 'due popoli e due Stati'. Manca una parte della risoluzione che parlava dell'insediamento dei coloni in Cisgiordania, che è stata votata a parte e respinta con 122 sì e 172 no.