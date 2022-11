Zoe Cristofoli coccola il marito Theo Hernandez e il figlio in tribuna in Qatar

Allo stadio dolce e conturbante in tribuna con il suo piccolino aspetta Theo Hernandez per concedere coccole e baci a profusione. Dal lettino in spiaggia in Qatar invia visioni paradisiache del suo fisico tatuato e sensuale. “Non si erano mai visti tanti perizomi in Qatar come in questi giorni” commenta un follower sotto le immagini della sexy influencer in riva al mare.

Il quadretto di famiglia allo stadio

Zoe Cristofoli ha seguito il suo Theo Hernandez in Qatar insieme al loro bimbo Theo Junior. Lei alterna pomeriggi sulla spiaggia, postando immagini da urlo in bikini, a tifo da stadio durante le partite della nazionale francese. Con lei sempre il piccolino che viene spupazzato da mamma e amiche anche in tribuna. E appena il match finisce il calciatore corre sugli spalti per prendersi una buona ricompensa di coccole e baci. Le immagini tenere del dolce quadretto di famiglia fanno sognare i fan che li riempiono di like.



Theo Hernandez in Qatar: “Gioco per Lucas”

Theo Hernandez in Qatar non ci è arrivato come titolare, ma ha preso presto il suo ruolo in campo giocando nella nazionale francese al posto del fratello Lucas che si è infortunato. Infatti, pochi minuti dopo l’inizio del match Francia-Australia, Lucas Hernandez si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. "Gioco per entrambi. Quando abbiamo saputo della mia convocazione era orgoglioso di me, e il sentimento era reciproco. Non è facile per lui, dovrà restare fermo a lungo. E quando sono entrato al suo posto non è stato semplice nemmeno per me. Poi, però, ho fatto quello che dovevo fare" ha detto il calciatore del Milan.

La rapina un mese fa in casa

Prima di iniziare l’avventura in Qatar Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono stati protagonisti di una brutta vicenda di cronaca. Lei e il calciatore del Milan sono stati vittime di una rapina violenta nella loro villa in Brianza. In casa c’erano l’influencer e il bimbo della coppia, di soli sei mesi. “Voglio ringraziare quanti ci hanno mandato messaggi di sostegno nei momenti immediatamente successivi alla rapina. Ma dico anche che è stato molto peggio di quanto scritto sui giornali: per fortuna non ho niente di rotto, ma se fossi stata da sola non so se ora sarei qua a raccontarlo. Per fortuna c’erano delle persone con me, sento di doverle ringraziare” ha detto nelle storie social l’influencer molto provata per l’accaduto.

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez

Zoe Cristofoli e Theo Hernandez stanno insieme da un paio d’anni e ad aprile è nato il loro bimbo, Theo Junior Hernandez. L’influencer veneta ha 26 anni ed è chiamata “La tigre di Verona” per il suo look eccentrico e i suoi numerosi tatuaggi. Anzi, proprio in questi giorni si è fatta incidere il nome del suo bimbo sul collo, scatenando le critiche dei fan (perché sta allattando il piccolino). Theo Hernandez, calciatore francese di origini spagnole, 25 anni, è il terzino del Milan.