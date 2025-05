Il primo segnale di crisi tra Zoe Cristofoli e Theo Hernandez è arrivato quando l'influencer ha postato la frase sibillina: "O con amore o niente". Un riferimento al compagno che infatti non compare negli scatti più recenti? Passa qualche ora e arriva un nuovo messaggio su fondo nero e corredato da un cuore con un cerotto: "Non permettere mai a nessuno di trattarti come spazzatura, a chi dice di amarti/volerti bene". Non è esplicitato il destinatario delle sue parole, che però lasciano pensare che facciano riferimento al calciatore.