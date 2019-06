Weekend bollente, guarda tutte le vip in costume

Con i primi caldi, le celebrità sono già tutte in costume. Diletta Leotta mostra un fisico mozzafiato, e Eleonora Pedron non è certo da meno. Bikini striminzito e posa hot per Taylor Mega, Valentina Ferragni sfoggia un lato B da 10 e lode sul lettino, Elisabetta Gregoraci prende il sole a bordo piscina. E poi ci sono Alessia Marcuzzi, Michelle Hunziker, Cecilia Rodriguez... e questo è solo l'inizio di una lunga estate che si preannuncia bollente.