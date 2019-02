Wanda vola a Dubai, guarda gli Icardi in vacanza

Una vacanza a Dubai con i cinque figli al seguito, un modo per staccare un po' la spina dopo le polemiche di cui è stata protagonista. Wanda Nara ha preparato le valigie, ovviamente firmatissime, ed è volata al caldo con i bambini: "Vamos a la playa", ha scritto su Instagram. Mauro Icardi invece è rimasto a Milano, dove continuerà le terapie in attesa di tornare in campo.