Mauro Icardi, guarda il regalo di Wanda

Mauro Icardi spegne 26 candeline e lo fa in grande stile. Dopo i festeggiamenti a Como con Wanda Nara e i figli allo scoccare della mezzanotte, il calciatore non si fa mancare una cena con tanti invitati in un lussuoso ristorante argentino a Milano. Brindisi, risate, e soprattutto regali: tra i tanti ricevuti, quello di sua moglie è davvero inaspettato. Nella scatola che lei gli consegna c'è un tenero cagnolino bianco.

Palloncini dorati che ricoprono il soffitto del locale, musica latina, luci soffuse e una lunga tavolata di amici per il compleanno di Icardi. Quando arrivano i pacchetti da scartare, poi, non mancano le sorprese. Rose rosse a profusione, stivali, una bottiglia magnum di un vino pregiato e persino un coltello... ma l'idea di Wanda batte tutti in quanto a originalità. Quando il bomber dell'Inter scopre il cucciolo non riesce a trattenere lo stupore. Ma, passata la sorpresa iniziale, viene subito conquistato da quel simpatico musetto e, come lui, la famiglia al completo è subito pazza del nuovo amico a quattro zampe.