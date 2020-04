Wanda Nara replica a Maxi Lopez: "I nostri figli sono più sicuri in Italia che in Argentina"

Wanda Nara replica per la prima volta all’ex marito. Maxi Lopez l’ha infatti pubblicamente attaccata per essere rientrata in Italia con l’attuale marito, Mauro Icardi , e i suoi cinque figli, tre dei quali avuti proprio da lui. Attraverso il settimanale " Chi " la showgirl attacca: "Non ho portato i bimbi nel cuore della pandemia, viviamo fuori Como dove ci sono stati pochi casi e mi sento più sicura in Italia che in Argentina".

LEGGI ANCHE>

Wanda Nara, isolamento di lusso sul lago di Como

"Maxi sa benissimo dove abitiamo - prosegue Wanda - io non sto a Como, ma in un paesino vicino Como dove ci sono pochissimi casi. E qui c’è la mia casa, mentre a Parigi dovevo lasciare quella in affitto, scadeva il contratto. Inoltre noi abbiamo deciso di rientrare consultandoci con il pediatra, un medico in prima linea con cui parlo tutti i giorni".

Non solo. Wanda tiene a sottolineare che da Parigi tutti i giocatori sono ripartiti per i loro Paesi: "E noi ormai siamo italiani, se mi succede qualcosa preferisco che mi succeda qui, a casa mia. Il mio Paese è l’Italia, che mi ha dato e ci ha dato tutte le cose belle che abbiamo, per questo voglio stare qui. Potevo anche prendere un volo privato per tornare in Argentina, invece abbiamo preso due macchine da Parigi, la mia e quella di Mauro, abbiamo diviso i bambini e abbiamo fatto 750 chilometri, nove ore e mezzo di viaggio, cantando mille milioni di canzoni senza mai fermarci. Era più rischioso andare in Argentina. Maxi, invece di essere felice per le mie attenzioni di madre...".

TI POTREBBE INTERESSARE: