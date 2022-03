Wanda Nara dal dentista con i figli, Mauro Icardi prende il sole in piscina

Belen Rodriguez in topless su Instagram

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, passeggiata con scivolone in centro a Milano

Hunziker in bikini sulla spiaggia alle Maldive, Trussardi con il cane a Milano

Finita, e definitivamente archiviata, la tempesta del Wanda-gate e scongiurato il pericolo di divorzio, Wanda Nara e Mauro Icardi sono tornati alla loro normalità.

A Milano per qualche giorno si godono la terrazza panoramica del loro nuovo attico. Soprattutto il calciatore approfitta della giornata di sole per dedicarsi alla tintarella mentre lei si divide tra restyling del look e dentista con i figli.