Voglia di cambiamento, le vip partono dai capelli

La Hunziker ha lasciato tutti i follower a bocca aperta postando sui social le foto del suo nuovo taglio. Niente stravolgimenti drastici e soprattutto non ha rinunciato al biondo, solo la chioma è un po' più corta e sfilata di come eravamo abituati. Anche la Panicucci ha dato una spuntata decisa ai capelli senza cambiare colore ma scegliendo sfumature più fredde. Simona Ventura ha scelto un look bon ton con un elegante caschetto biondo.

Chi non conosce mezze misure è Arisa. Dopo una stagione in cui ha sfoggiato una chioma lunghissima e corvina, è tornata a rasarsi la testa e a tingersi di platino. Anche Giulia Salemi è passata dal parrucchiere per un restyling post vacanze, e come lei Alice Campello e Alba Parietti. Guardale nella gallery...





