Voci e stranezze su Meghan, la Regina prepara un piano... di divorzio?

Un guardaroba griffato che fa discutere, una serie di fughe da palazzo dei membri dello staff, le concessioni – in deroga al protocollo - fatte alla moglie di Harry. Sono tante le stranezze della duchessa di Sussex che a palazzo si faticano a digerire. Non ultima, la decisione di Meghan di rinunciare alla tata reale, come previsto per i rampolli della casa inglese, per affidare il nascituro a nonna Doria Ragland.



Secondo la mail pubblicata da Globe, sua maestà avrebbe previsto un piano di divorzio per allontanare l'attrice dal principe Harry, che nel testo viene definita un “cancro da cui bisogna debellarsi nel modo più indolore possibile” e una “avida cacciatrice d'oro”. A Meghan andrebbero 37 milioni di dollari, ma in cambio dovrebbe andarsene da palazzo ma lasciare il royal baby a Londra.



Difficile pensare che il principe Harry possa accettare un piano del genere. Al momento a parte le indiscrezioni sui malumori a corte, restano gli eventi ufficiali in cui i duchi di Sussex si presentano più affiatati che mai. Ai sudditi non è sfuggito il particolare della Markle che tiene sempre la mano sul pancione durante le uscite pubbliche. Per gli esperti di linguaggio del corpo sarebbe una mossa istintiva da mamma, ma per i detrattori sarebbe una recita a favor di flash. Che anche i sudditi si stiano schierando a favore del piano di divorzio?