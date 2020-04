Vittorio Grigolo sarà presto papà, la compagna aspetta una bambina

Una cicogna è in volo verso la casa di Vittorio Grigolo , che a fine anno appenderà un bel fiocco rosa. La sua compagna Stefania Seimur è in attesa di una bambina: per il tenore sarà la prima figlia, mentre la ballerina è già mamma di un'altra femmina. Il futuro papà è al settimo cielo. Lui e la ballerina fanno coppia da un anno e mezzo e stavano progettando le nozze.

"La prima volta che ho sentito il movimento di mia figlia nella pancia, ho sentito una vibrazione incredibile, tutto questo mi ha portato indietro nella mia infanzia a cose che non ricordo" ha raccontato l'ex coach di "Amici" durante il programma "Storie Italiane". Lui e Stefania si sono già fatti qualche idea sul nome: "Prima pensavamo a Catalina, poi Lilia ed ora sembreremmo orientati su Bianca". Stefania sfoggia orgogliosa il pancione in diretta tv, in una sorta di "gara di pance" con Eleonora Daniele.

La coppia sta trascorrendo la quarantena a Kiev, dove si trovavano al momento del lockdown a causa di una masterclass con un nutrito gruppo di ragazzi che studiano la musica italiana. Lui è un tenore di fama internazionale, lei una modella e ballerina di origini ucraine di 22 anni. Stanno insieme da circa un anno e mezzo e tra loro le cose vanno a gonfie vele. Nel loro futuro, oltre la nascita della piccolina, un'altra bella novità: presto convoleranno a nozze. Vittorio aveva chiesto la mano a Stefania durante una puntata di "All Together Now", lasciando il pubblico commosso ed emozionato.

