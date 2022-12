Vip in lingerie sotto l'albero, un regalo bollente per i follower

Alice Campello pancione al sole in Qatar per stare vicino ad Alvaro Morata

Leggi Anche Elisabetta Canalis in lingerie per il cambio di look

Amatissime dai follower - Chiara Ferragni si prepara a trascorrere feste bollenti sfoggiando su Instagram un completino bianco con tanto di guepière. Sfodera le curve davanti all'obiettivo lasciandosi ammirare da ogni lato. Sorride e ammicca davanti alla fotocamera scatenando i commenti dei follower e anche Fedez approva. Come lei, Elisabetta Gregoraci è super sexy in reggicalze. Ha scelto un completino rosso e una posa maliziosa per sedurre i fan e chissà se anche il suo fidanzato Giulio Fratini è caduto nella tentazione.

Trasparenze bollenti - Helsa Hosk sceglie pose audaci e sensuali e i capezzoli fanno capolino dal tessuto sottilissimo della sua lingerie. Il perizoma lascia scoperto il suo lato B perfetto sottolineandone le curve e la sua galleria fotografica è un crescendo di sensualità. Annalisa sfoggia sorrisi candidi e luminosi, ma la sua biancheria di pizzo non è per niente innocente. Il body è trasparente e i ricami giocano con il vedo non vedo sul seno. "C'è chi zooma e chi mente" scrive qualche follower.

Leggi Anche Elettra Lamborghini tra lingerie sexy, twerking e pose hot con il manichino

A tutta sensualità - Sex appeal da vendere anche per Leni Klum in reggiseno e perizoma di pizzo davanti allo specchio. La figlia di Heidi Klum e Flavio Briatore, che in estate ha compiuto 18 anni, è lanciatissima nella sua carriera da modella. Anche Federica Nargi si mostra in intimo sui social, sfoggiando un fisico tonico e perfetto. La sua bellezza è stata la chiave per entrare nel cuore di Alessandro Matri, che però poi si è innamorato soprattutto della sua semplicità e del modo in cui affronta la vita.