Le vip si spogliano e sui social sfoggiano le curve.

Alcune sono partite per le vacanze al caldo e in bikini dalla spiaggia mettono in mostra fisici mozzafiato. Altre invece si lasciano fotografare in lingerie, con l'intimo seducente che sottolinea le sinuosità del corpo. Una più bella dell'altra si mettono in posa per farsi ammirare dai follower in tutto il loro splendore.