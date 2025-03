Negli ultimi anni Victoria Cabello è stata lontana dalla tv anche a causa della malattia di Lyme che l’aveva colpita, ma da cui è guarita. “All’inizio mi sentivo tremendamente stanca, poi la cosa è andata peggiorando, ma non si arrivava a una diagnosi – aveva raccontato anni fa la conduttrice spiegando come l’aveva scoperta - Del resto sono sempre stata un po’ avanti: anche in questo caso sono il primo personaggio pubblico in Italia ad aver sofferto di questa malattia. Resto una trend setter”.