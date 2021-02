Via la maglietta, le vip sui social seducono a seno nudo

Curve in libertà per le vip sui social. Via la maglietta e le inibizioni, le bellissime seducono i follower a seno nudo. Con i loro topless bollenti accendono le fantasie dei fan e fanno salire la temperatura su Instagram. Da Sonia Lorenzini a Stella Maxwell , guardale tutte nella gallery...

La Lorenzini indossa solo slip di cotone. Si rotola tra le lenzuola e gioca con l'obiettivo e con i sogni proibiti dei follower. Anche Giorgia Crivello è seduta sul letto, girata di schiena e con l'asciugamano che scivola lungo la vita, lascia scoperta una bella porzione di pelle. E che dire del risveglio sexy di Ilary Blasi? Tutta nuda sotto le coperte è una visione paradisiaca.

Stella Maxwell indossa solo un perizoma in mezzo alla neve. Nasconde il viso, ma lascia bene in mostra il seno nudo e il lato B. Carolina Marcialis indossa i pantaloni militari e stuzzica scoprendo solo quel tanto che basta. Di tutt'altro avviso Naike Rivelli: lei non conosce inibizioni e copre i capezzoli con un fiorellino solo per aggirare la censura social...

