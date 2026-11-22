Valerio Scanu interviene direttamente dopo il video circolato in cui appare decisamente dimagrito, suscitando le preoccupazioni dei fan per l'aspetto molto più asciutto: "Sto bene, ho una vita piena di impegni…Sono dimagrito ulteriormente rispetto a tre anni fa ma non credo di dovermi giustificare per rispondere alle illazioni dei soliti sfigati del web". Il volto particolarmente asciutto e i lineamenti più marcati non sono passati inosservati sui social, tanto da spingere numerosi follower a chiedersi cosa stesse succedendo al cantante.
Le immagini hanno rapidamente acceso il dibattito online, tra chi ha espresso sincera preoccupazione e chi, invece, si è lasciato andare a commenti e ipotesi senza conoscere la situazione personale dell'artista. Una reazione che Scanu non ha gradito e alla quale ha deciso di rispondere senza troppi giri di parole. Dietro la replica del cantante c'è anche una questione più ampia: il rapporto tra personaggi pubblici, aspetto fisico e giudizi sui social: quando un volto conosciuto cambia, soprattutto se il cambiamento è evidente, la curiosità del pubblico può trasformarsi rapidamente in commenti invadenti e supposizioni personali.
Il cantante ha voluto mettere un punto alle indiscrezioni, rassicurando chi si è preoccupato sinceramente per lui. Il suo messaggio è stato diretto e accompagnato da una buona dose di insofferenza nei confronti di chi ha trasformato il suo dimagrimento in un caso, facendo capire di non avere alcuna intenzione di giustificare ogni cambiamento del proprio corpo davanti alla platea dei social.
Scanu ha poi precisato che la perdita di peso è proseguita rispetto a qualche anno fa, ma che questo non significa necessariamente che ci sia qualcosa di preoccupante. Una precisazione accompagnata da una critica a chi, senza avere informazioni, si sente autorizzato a formulare diagnosi e giudizi.
Cosa c'è dietro il nuovo aspetto del cantante?
A spiegarlo è stato proprio lui, raccontando di attraversare un periodo particolarmente intenso, nel quale gli impegni professionali e personali occupano gran parte delle sue giornate. Tra musica, televisione e altre attività lavorative, Valerio Scanu ha una routine molto impegnativa. A questo si aggiunge lo studio: l'artista ha raccontato di essere impegnato nel percorso per conseguire una seconda laurea. Non mancano neppure l'attività fisica e la danza, che lo portano ad allenarsi per diverse ore e a consumare molte energie. Una combinazione di lavoro, studio e movimento che, secondo quanto spiegato dal cantante, contribuisce al suo attuale aspetto fisico. Anche le occhiaie, particolarmente visibili nel video diventato oggetto di discussione, avrebbero una spiegazione molto semplice: le poche ore di sonno necessarie per riuscire a conciliare tutti gli impegni.
I trenta chili persi
Il cambiamento di Valerio Scanu, in realtà, non è iniziato soltanto nelle ultime settimane. Già in passato l'artista aveva raccontato di aver intrapreso un importante percorso di dimagrimento, arrivando a perdere circa trenta chili. Una trasformazione significativa che aveva modificato progressivamente la sua immagine rispetto agli anni in cui il pubblico lo aveva conosciuto sul palco di Amici e successivamente a Sanremo.