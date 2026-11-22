Le immagini hanno rapidamente acceso il dibattito online, tra chi ha espresso sincera preoccupazione e chi, invece, si è lasciato andare a commenti e ipotesi senza conoscere la situazione personale dell'artista. Una reazione che Scanu non ha gradito e alla quale ha deciso di rispondere senza troppi giri di parole. Dietro la replica del cantante c'è anche una questione più ampia: il rapporto tra personaggi pubblici, aspetto fisico e giudizi sui social: quando un volto conosciuto cambia, soprattutto se il cambiamento è evidente, la curiosità del pubblico può trasformarsi rapidamente in commenti invadenti e supposizioni personali.