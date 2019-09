Valeria Marini esce allo scoperto con il nuovo fidanzato

Un nuovo amore per Valeria Marini , che ritrova il sorriso e la felicità accanto al manager calabrese Gianluigi Martino , di 17 anni più giovane di lei. Il "Settimanale Nuovo" li ha fotografati insieme a Belgrado, nel bel mezzo dei festeggiamenti per i loro primi sei mesi d'amore tra cene romantiche e notti scatenate. "Lui è l'uomo giusto", dicono le amiche dell'ex vamp del Bagaglino. E anche la mamma di lei, Gianna Orrù , approva la scelta.

La coppia ha passato qualche giorno nella capitale serba in una sfarzosa suite del centro città, concedendosi cene di lusso con vista mozzafiato sul Danubio. Risate, sguardi d'intesa, parole sussurrate all'orecchio... Valeria e Gianluigi sono affiatatissimi e anche sui social si scambiano messaggi d'amore. Fanno coppia fissa da febbraio e tra loro le cose vanno a gonfie vele. Le rispettive madri hanno approvato l'unione e le persone vicino alla Marini fanno il tifo per loro. E chissà che Martino non sia davvero quello giusto, con cui la bionda "stellare" potrà realizzare finalmente il desiderio di mettere su famiglia?