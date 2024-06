Per anni Valeria Golino e Riccardo Scamarcio sono stati una delle coppie d'oro del cinema italiano e per lei l'addio è stato molto doloroso. Ora lui è legato a Benedetta Porcaroli, mentre la sua ex fa coppia con Fabio Palombi. "Non fa cinema ed è più giovane di me. Per gli altri non penso sia un problema. Per me nemmeno, non ancora", ha spiegato l'attrice. Lui è nato a Roma, è laureato in giurisprudenza e specializzato in diritto d'autore e presidente di un'associazione culturale che cerca di favorire l’ingresso di ragazzi tra i 18 e i 35 anni nella società.